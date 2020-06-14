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Очереди на 10 часов: на границе с Польшей обострилась ситуация с пропуском

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 12:53
Очереди на 10 часов: на границе с Польшей обострилась ситуация с пропуском
Фото: пункт пропуска "Шегини" (dpsu.gov.ua)

Польша проводит дополнительный контроль в отношении прибывающих украинцев

На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей обострилась ситуация. Люди вынуждены по 10 часов стоять в очереди на единственном пешеходном КПП, при этом не соблюдаются нормы социальной дистанции.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сообщается, что в единственном пункте пропуска на границе с Польшей, который можно пересечь в пешем порядке, обострилась ситуация. По состоянию на первую половину дня 14 июня там в очереди собрались около 400 человек.

"Люди в очереди жалуются, что время ожидания составляет до 10 часов без соблюдения социальной дистанции и без возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что ежедневно растет число украинцев, которые пересекают "Шегини". Со стороны Украины нет карантинных ограничений для тех, кто следует в Польшу. При этом на польской стороне людям приходится несколько часов стоять в очереди.

"Польской стороной в связи с карантинными мероприятиями проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы", - говорится в сообщении.

Украинская сторона просит польских коллег ускорить оформление в пункте пропуска "Медика", а граждан Украины призывают по возможности выезжать в Польшу через "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русскую" на автотранспорте.

Напомним, с 13 июня Польша открыла свои границы для всех соседних стран, при этом Украины нет в этом списке.

Уже с 15 июня Украина открывает границы для иностранцев, которые хотят попасть в страну на авиационном транспорте; при этом в отношении их будут применять разные меры безопасности в зависимости от страны вылета.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Польшаграницапункт пропуска
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