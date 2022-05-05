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Вне очереди. В Днепропетровской области упростили пересечение блокпостов для фур с топливом

Фото: в Днепропетровской области фуры с топливом будут пускать вне очереди (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области фуры с топливом будут пускать вне очереди. Это правило будет касаться и периода комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный главой Днепропетровской области Валентином Резниченко.

"Установить первоочередной осмотр и пропуск при пересечении блокпостов в Днепропетровской области специализированных автомобильных транспортных средств, осуществляющих перевозку топлива", - говорится в соответствующем распоряжении

Кроме того, в нем отмечается, что такой режим будет разрешен и во время комендантского часа.

"Разрешить на территории Днепропетровской области во время действия комендантского часа движение специализированного автомобильного транспорта, которое приспособлено и осуществляет перевозку топлива и горюче-смазочных материалов и продуктов нефтепереработки (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ, масла и т.д.) при наличии соответствующих транспортных документов", - говорится в документе.

В Запорожье введут долгий комендантский час. Он начнет действовать с 19:00 8 мая и будет действовать до 05:00 10 мая.

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ДнепрбензинРезниченко