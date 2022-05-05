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Позачергово. В Дніпропетровській області спростили перетин блокпостів для фур з паливом

Фото: в Дніпропетровській області фури з паливом пускатимуть позачергово (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області фури з паливом пускатимуть позачергово. Це правило стосуватиметься і періоду комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований головою Дніпропетровської області Валентином Резніченком.

"Встановити першочерговий огляд та пропуск при перетині блокпостів в Дніпропетровській області спеціалізованих автомобільних транспортних засобів, які здійснюють перевезення палива", - йдеться в відповідному розпорядженні

Крім того, в ньому зазначається, що такий режим буде дозволено і під час комендантської години.

"Дозволити на території Дніпропетровської області під час дії комендантської години рух спеціалізованого автомобільного транспорту, що пристосований та здійснює перевезення палива та пало-мастильних матеріалів та продуктів нафтопереробки (бензин, дизельне пальне, скраплений газ, масла тощо) за наявності відповідних транспортних документів", - йдеться в документі.

У Запоріжжі запровадять довгу комендантську годину. Вона почне діяти з 19:00 8 травня і буде діяти до 05:00 10 травня.

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