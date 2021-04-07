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Очередь зенитчиков. В районе ООС снова прошли военные учения

Автор: Дмитрий Левицкий

На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись учения украинских зенитчиков. Тренировались зенитчики отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

"Тренировка стражей неба проходила методом практических стрельб боевых расчетов ЗУ-23-2 по воздушным целям, летящим на разных высотах", - рассказали в штабе.

Вместо вражеских беспилотников зенитчики вели огонь по мишеням, которыми выступили осветляющие мины 120-го калибра.

"Оценивая действия боевых расчетов зенитчиков, руководитель занятий отметил, что бойцы действовали уверенно и профессионально", - добавили в командовании ООС.

Фото: в районе ООС прошли учения зенитчиков (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в начале апреля в районе ООС прошли танковые учения подразделений Объединенных сил. Тренировались военнослужащие механизированной бригады имени князя Романа Великого.

А на этой неделе на полигоне в районе ООС тренировочные стрельбы провели минометчики бригады имени князя Владимира Мономаха.

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Новости Украины Донбассвоенные ученияООС
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