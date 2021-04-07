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Черга зенітників. В районі ООС знову пройшли військові навчання

Автор: Дмитро Левицький

На полігоні у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися навчання українських зенітників. Тренувалися зенітники окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

"Тренування вартових неба проходило методом практичних стрільб бойових обслуг ЗУ-23-2 по повітряних цілях, які летять на різних висотах", - розповіли у штабі.

Замість ворожих безпілотників зенітники вели вогонь по мішенях, якими виступили освітлюючі міни 120-го калібру.

"Оцінюючи дії бойових обслуг зенітників, керівник занять зазначив, що бійці діяли впевнено та професійно", - додали в командуванні ООС.

Фото: в районі ООС пройшли навчання зенітників (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, на початку квітня в районі ООС пройшли танкові навчання підрозділів Об'єднаних сил. Тренувалися військовослужбовці механізованої бригади імені князя Романа Великого.

А цього тижня на полігоні в районі ООС тренувальні стрільби провели мінометники бригади імені князя Володимира Мономаха.

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