"Очень продуктивно". В Белом доме назвали достижения европейского турне Байдена

По его словам, это был "чрезвычайно продуктивный, содержательный набор встреч на самом высоком уровне с реальными, ощутимыми результатами".

"Джо Байден уверенно и искусно надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил этой мантией, и нынешний глава государства решительно вернул ее", - говорится в сообщении.

Среди основных достижений он выделил пять направлений, на которых удалось достичь значительного прогресса. Это инициатива по преодолению пандемии коронавирус и обеспечение вакциной бедных стран; консолидация западных стран в отношении Китая; договоренности об ослаблении таможенных ограничений; отстаивание ценностей прав человека в Китае, России и других странах; усиление прогресса в сфере кибербезопасности.