"Очень продуктивно". В Белом доме назвали достижения европейского турне Байдена

Президент США Джо Байден совершил "чрезвычайно продуктивное европейское турне". Он вернул позиции, которую потеряла предыдущая администрация президента.
Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, это был "чрезвычайно продуктивный, содержательный набор встреч на самом высоком уровне с реальными, ощутимыми результатами".
"Джо Байден уверенно и искусно надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил этой мантией, и нынешний глава государства решительно вернул ее", - говорится в сообщении.
Среди основных достижений он выделил пять направлений, на которых удалось достичь значительного прогресса. Это инициатива по преодолению пандемии коронавирус и обеспечение вакциной бедных стран; консолидация западных стран в отношении Китая; договоренности об ослаблении таможенных ограничений; отстаивание ценностей прав человека в Китае, России и других странах; усиление прогресса в сфере кибербезопасности.
Напомним, с 10 по 16 июня совершил первое международное турне, во время которого принял участие в саммитах G7 НАТО и ЕС, а также встретился с президентом РФ. В ходе встречи Байден и Путин обсудили Украину. Президент США поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и выразил приверженность к выполнению минских соглашений.