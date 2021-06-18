"Надзвичайно продуктивно". У Білому домі назвали досягнення європейського турне Байдена

За його словами, це був "надзвичайно продуктивний, змістовний набір зустрічей на найвищому рівні з реальними, відчутними результатами".

"Джо Байден впевнено й майстерно надягнув мантію вождя вільного світу під час цього турне. Попередній президент поступився цією мантією, і нинішній глава держави рішуче повернув її", - ідеться в повідомленні.

Серед основних досягнень він виділив п’ять напрямів, на яких вдалося досягти значного прогресу. Це ініціатива щодо подолання пандемії коронавірусу та забезпечення вакциною бідних країн; консолідація західних держав щодо Китаю; домовленості про послаблення митних обмежень; відстоювання цінностей прав людини у Китаї, Росії та інших країнах; посилення прогресу у сфері кібербезпеки.