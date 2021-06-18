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"Надзвичайно продуктивно". У Білому домі назвали досягнення європейського турне Байдена

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден здійснив "надзвичайно продуктивне європейське турне". Він повернув позиції, яку втратила попередня адміністрація президента.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, це був "надзвичайно продуктивний, змістовний набір зустрічей на найвищому рівні з реальними, відчутними результатами".

"Джо Байден впевнено й майстерно надягнув мантію вождя вільного світу під час цього турне. Попередній президент поступився цією мантією, і нинішній глава держави рішуче повернув її", - ідеться в повідомленні.

Серед основних досягнень він виділив п’ять напрямів, на яких вдалося досягти значного прогресу. Це ініціатива щодо подолання пандемії коронавірусу та забезпечення вакциною бідних країн; консолідація західних держав щодо Китаю; домовленості про послаблення митних обмежень; відстоювання цінностей прав людини у Китаї, Росії та інших країнах; посилення прогресу у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, з 10 до 16 червня здійснив перше міжнародне турне, під час якого взяв участь у самітах G7 НАТО і ЄС, а також зустрівся з президентом РФ. В ході зустрічі Байден і Путін обговорили Україну. Президент США підтримав суверенітет і територіальну цілісність України і висловив прихильність до виконання мінських угод.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден