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"Очень нервная". Кулеба о реакции РФ на введение Дня украинской государственности

Новина українською →
Киев, Четверг 26 августа 2021 12:06
"Очень нервная". Кулеба о реакции РФ на введение Дня украинской государственности Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на принятый президентом Владимиром Зеленским указ о введении нового праздника. Речь идет о Дне украинской государственности, который будет отмечаться в день Крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра во время брифинга.

"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел РФ относительно этого указа президента Украины и вообще по украинской истории являются неуместными, исторически некорректными…"- сказал он.

Кулеба отметил, что "очень обидно наблюдать очередное превращение российской дипломатии в пропаганду".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время речи ко Дню Независимости подписал указ о новом государственном празднике - Дне украинской государственности.

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МИД Украины Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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