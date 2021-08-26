"Очень нервная". Кулеба о реакции РФ на введение Дня украинской государственности
Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал "очень нервной" реакцию РФ на принятый президентом Владимиром Зеленским указ о введении нового праздника. Речь идет о Дне украинской государственности, который будет отмечаться в день Крещения Руси-Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра во время брифинга.
"Чрезвычайно нервная реакция прозвучала от моего коллеги Сергея Лаврова и вообще из России. Это нормально, мы должны относиться к этому спокойно. Безусловно, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел РФ относительно этого указа президента Украины и вообще по украинской истории являются неуместными, исторически некорректными…"- сказал он.
Кулеба отметил, что "очень обидно наблюдать очередное превращение российской дипломатии в пропаганду".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время речи ко Дню Независимости подписал указ о новом государственном празднике - Дне украинской государственности.