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"Надзвичайно нервова". Кулеба про реакцію РФ щодо запровадження Дня української державності

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 12:06
"Надзвичайно нервова". Кулеба про реакцію РФ щодо запровадження Дня української державності Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав "надзвичайно нервовою" реакцію РФ на ухвалений президентом Володимиром Зеленським указ про запровадження нового свята. Мова йде про День української державності, який відзначатиметься в День хрещення Русі-України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра під час брифінгу.

"Надзвичайно нервова реакція пролунала від мого колеги Сергія Лаврова і взагалі з Росії. Це нормально, ми маємо ставитись до цього спокійно. Безумовно, для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ РФ щодо цього указу президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними…" - сказав він.

Кулеба зазначив, що "дуже прикро спостерігати чергове перетворення російської дипломатії на пропаганду".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час промови до Дня Незалежності підписав указ про нове державне свято - Дня української державності.

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МЗС Російська Федерація Дмитро Кулеба
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