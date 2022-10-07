В Очакові Миколаївської області пролунали вибухи

В Очакові Миколаївської області сьогодні ввечері, 7 жовтня, під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Офіційних подробиць про причини вибухів наразі не повідомлялося. В області вже понад дві години триває повітряна тривога. До її закінчення адміністрація регіону просить усіх залишатися у сховищах.