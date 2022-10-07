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В Очакове Николаевской области прозвучали взрывы

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Пятница 07 октября 2022 23:02
В Очакове Николаевской области прозвучали взрывы Фото: в Очакове Николаевской области прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Очакове Николаевской области сегодня вечером, 7 октября, во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Официальных подробностей о причинах взрывов пока не сообщалось. В области уже более двух часов продолжается воздушная тревога. До ее окончания администрация региона просит всех оставаться в убежищах.

Напомним, что сегодня украинские военные в Николаевской области сбили один иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136.

Также 2 октября российские войска ударили ракетами по Николаеву. "Прилеты" зафиксировали около двух домов и больницы, семь человек получили ранения.

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