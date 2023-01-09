Очаків під сильним обстрілом, у Херсоні та Скадовську чути вибухи: що відомо

"Обстріл Очакова, 5 викликів 103. Пошкоджено лікарню багато вікон та дверей, на території лікарні постраждалих немає", - написав він.

Оновлено 15.41. За даними начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, через обстріл в Очакові попередньо поранення отримали 3 людей.

"Загалом, за результатами обстрілів пошкоджено близько 50 об’єктів", - додав він.

Крім того, за даними suspilne.media, вибухи лунають і в Херсоні, а також у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.

При цьому, за даними очільника МВА Миколаєва Олександра Сєнкевича, вибухів на території міста не зафіксовано.