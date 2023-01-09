Очаков под сильным обстрелом, в Херсоне и Скадовске слышны взрывы: что известно

"Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", - написал он.

Обновлено 15.41. По данным начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета, из-за обстрелов в Очакове предварительно ранения получили 3 человека.

"В целом по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов", - добавил он.

Кроме того, по данным suspilne.media, взрывы раздаются и в Херсоне, а также во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.

При этом, по данным главы ГВА Николаева Александра Сенкевича, взрывы на территории города не зафиксированы.