RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очаков под сильным обстрелом, в Херсоне и Скадовске слышны взрывы: что известно

Фото: Очаков под сильным обстрелом сейчас (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Очаков Николаевской области прямо сейчас обстреливают оккупанты, в регионе объявлена воздушная тревога. В оккупированном Скадовске и Херсоне сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", - написал он.

Обновлено 15.41. По данным начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета, из-за обстрелов в Очакове предварительно ранения получили 3 человека.

"В целом по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов", - добавил он.

Кроме того, по данным suspilne.media, взрывы раздаются и в Херсоне, а также во временно оккупированном Скадовске Херсонской области.

При этом, по данным главы ГВА Николаева Александра Сенкевича, взрывы на территории города не зафиксированы.

Как сообщалось, в понедельник, 9 января, российские военные обстреляли Херсон. Удар пришелся на жилой квартал города, один человек погиб, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонОбстрілвибухи