Обзор IISS: США направили на оборону 738 млрд долларов, а Китай - более 193 млрд

Индия потратила на оборону 641 млрд долларов, Великобритания - 61,5 млрд долларов, а Россия - 60,6 млрд долларов.

В Международном институте стратегических исследований отметили, что среди факторов, влияющих на оборонные бюджеты, - войны в Ливии, Сирии и Йемене.

В обзоре упоминается война в Украине, а также в Африке, в частности, в Сахеле, Эфиопии, в Нагорном Карабахе, где "снова разгорелся старый конфликт, когда Азербайджан вернул себе часть территории".

По мнению авторов обзора, на военный баланс в мире существенно повлияла пандемия. В частности, правительства Франции и Германии увеличили расходы на поддержку местных поставщиков оборонного сектора. Большинство стран, которые объявили свои бюджеты на этот год, сохранили оборонные ассигнования.

Указано, что реальные мировые расходы на оборону в прошлом году выросли на 3,9% - до 1,83 триллиона долларов.

В осмотре обращают внимание, что обостренное восприятие угрозы в Европе "способствовало увеличению расходов на оборону в ЕС после захвата Россией Крыма в 2014 году и ее участия в конфликте на востоке Украины".

Кроме того, европейские члены НАТО нарастили оборонные бюджеты до уровня 1,64% ВВП, а в 2014 году этот показатель составлял 1,25%. В то же время требования НАТО о необходимости тратить 2% ВВП на оборону выполнили только девять европейских членов альянса.