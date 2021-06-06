UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Обзор IISS: США направили на оборону 738 млрд долларов, а Китай - более 193 млрд

Автор: Юлия Струк

В прошлом году США направили на оборону 738 миллиардов долларов. Китай потратил 193,5 миллиарда.

Об этом свидетельствует "Военный баланс-2021", подготовленный Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Индия потратила на оборону 641 млрд долларов, Великобритания - 61,5 млрд долларов, а Россия - 60,6 млрд долларов.

В Международном институте стратегических исследований отметили, что среди факторов, влияющих на оборонные бюджеты, - войны в Ливии, Сирии и Йемене.

В обзоре упоминается война в Украине, а также в Африке, в частности, в Сахеле, Эфиопии, в Нагорном Карабахе, где "снова разгорелся старый конфликт, когда Азербайджан вернул себе часть территории".

По мнению авторов обзора, на военный баланс в мире существенно повлияла пандемия. В частности, правительства Франции и Германии увеличили расходы на поддержку местных поставщиков оборонного сектора. Большинство стран, которые объявили свои бюджеты на этот год, сохранили оборонные ассигнования.

Указано, что реальные мировые расходы на оборону в прошлом году выросли на 3,9% - до 1,83 триллиона долларов.

В осмотре обращают внимание, что обостренное восприятие угрозы в Европе "способствовало увеличению расходов на оборону в ЕС после захвата Россией Крыма в 2014 году и ее участия в конфликте на востоке Украины".

Кроме того, европейские члены НАТО нарастили оборонные бюджеты до уровня 1,64% ВВП, а в 2014 году этот показатель составлял 1,25%. В то же время требования НАТО о необходимости тратить 2% ВВП на оборону выполнили только девять европейских членов альянса.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Генсек предостерег президентов России и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайоборона