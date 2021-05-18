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Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону

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Киев, Вторник 18 мая 2021 20:31
Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года. Решение предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно решению СНБО, Кабинет министров в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от объема ВВП для оборонного сектора.

Увеличение расходов на оборону Кабмин должен предусмотреть в проектах государственного бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы с учетом военно-политической ситуации в Украине.

"Внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в статью 33 Бюджетного кодекса касательно урегулирования процедуры составления бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте решения.

Также правительство должно предусмотреть право государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования, которые привлекаются для финансирования программ, направленных на повышение обороноспособности.

Напомним, согласно отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира Украина в 2020 году увеличила финансирование армии. Украина поднялась на одну строчку в мировом рейтинге расходов на оборону.

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