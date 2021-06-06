Обзор IISS: США направили на оборону 738 млрд долларов, а Китай - более 193 млрд
В прошлом году США направили на оборону 738 миллиардов долларов. Китай потратил 193,5 миллиарда.
Об этом свидетельствует "Военный баланс-2021", подготовленный Международным институтом стратегических исследований (IISS).
Индия потратила на оборону 641 млрд долларов, Великобритания - 61,5 млрд долларов, а Россия - 60,6 млрд долларов.
В Международном институте стратегических исследований отметили, что среди факторов, влияющих на оборонные бюджеты, - войны в Ливии, Сирии и Йемене.
В обзоре упоминается война в Украине, а также в Африке, в частности, в Сахеле, Эфиопии, в Нагорном Карабахе, где "снова разгорелся старый конфликт, когда Азербайджан вернул себе часть территории".
По мнению авторов обзора, на военный баланс в мире существенно повлияла пандемия. В частности, правительства Франции и Германии увеличили расходы на поддержку местных поставщиков оборонного сектора. Большинство стран, которые объявили свои бюджеты на этот год, сохранили оборонные ассигнования.
Указано, что реальные мировые расходы на оборону в прошлом году выросли на 3,9% - до 1,83 триллиона долларов.
В осмотре обращают внимание, что обостренное восприятие угрозы в Европе "способствовало увеличению расходов на оборону в ЕС после захвата Россией Крыма в 2014 году и ее участия в конфликте на востоке Украины".
Кроме того, европейские члены НАТО нарастили оборонные бюджеты до уровня 1,64% ВВП, а в 2014 году этот показатель составлял 1,25%. В то же время требования НАТО о необходимости тратить 2% ВВП на оборону выполнили только девять европейских членов альянса.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Генсек предостерег президентов России и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины.