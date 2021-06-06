Огляд IISS: США спрямували на оборону 738 млрд доларів, а Китай - понад 193 млрд

Індія витратила на оборону 64,1 млрд доларів, Великобританія - 61,5 млрд доларів, а Росія - 60,6 млрд доларів.

У Міжнародному інституті стратегічних досліджень зазначили, що серед чинників, які впливають на оборонні бюджети, - війни в Лівії, Сирії та Ємені.

В огляді згадується війна в Україні, а також у Африці, зокрема, в Сахелі, Ефіопії, у Нагірному Карабаху, де "знову розгорівся старий конфлікт, коли Азербайджан повернув собі частину території".

На переконання авторів огляду, на воєнний баланс у світі істотно вплинула пандемія. Зокрема, уряди Франції та Німеччини збільшили витрати на підтримку місцевих постачальників оборонного сектору. Більшість країн, які оголосили свої бюджети на цей рік, зберегли оборонні асигнування.

Вказано, що реальні світові витрати на оборону торік зросли на 3,9% - до 1,83 трильйона доларів.

В огляді звертають увагу, що загострене сприйняття загрози в Європі "сприяло збільшенню витрат на оборону в ЄС після захоплення Росією Криму у 2014 році та її участі в конфлікті на сході України".

Крім того, європейські члени НАТО наростили оборонні бюджети до рівня 1,64% ВВП, а у 2014 році цей показник становив 1,25%. Водночас вимоги НАТО щодо необхідності витрачати 2% ВВП на оборону виконали лише дев’ять європейських членів альянсу.