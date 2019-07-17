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В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора

Новости » Общество    17.07.2019 - 19:40
В Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора
Иллюстративное фото (nabu.gov.ua)

Свои "услуги" ревизор оценил в 1 тысячу долларов

Прокуратура города Киева задержала главного налогового ревизора на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. 

Как сообщается, в правоохранительные органы обратился представитель приватного предприятия, который сообщил, что чиновник в категорической форме требует от него взятку за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки данного предприятия и получении положительного заключения. Свои "услуги" ревизор оценил в 1 тысячу долларов. 

"В ходе контроля за совершением преступления чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств", - говорится в сообщении. 

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

 

Фото: задержание (kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что детективы НАБУ совместно с сотрудниками СБУ задержали на получении взятки заместителя главы Государственной архивной службы. Чиновник в обмен на 10 тыс. долларов неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. 

Кроме того, в Одессе на взятке задержали руководителя военкомата. Правоохранители установили, что чиновник смог наладить механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.


 

 

 
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