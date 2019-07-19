В горсовете Борисполя проходят обыски из-за схемы вымогательства взяток

Фото: горсовет Борисполя (borispol-rada.gov.ua)

Прокуратура разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами горсовета Борисполя

В городском совете Борисполя проходят обыски из-за разоблачения схемы по вымогательству и получению взяток чиновниками горсовета и одним из заместителей мэра Борисполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

В частности, по данным областной прокуратуры, должностные лица получили неправомерную выгоду в сумме более 60 тысяч гривен.

Фото: неправомерная выгода

"Один из заместителей Бориспольского городского главы, используя свое служебное положение в сговоре с другими должностными лицами Бориспольского городского совета, организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства", - сказано в сообщении.

Так, в дальнейшем взятки заместитель мэра распределял между другими работниками городского совета.

"Прокуратурой Киевской области совместно с ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киевской области указанные должностные лица разоблачены. Сейчас в Бориспольском городском совете, а также по месту жительства должностных лиц, продолжаются обыски", - указывает прокуратура.

Кроме того, готовится вручение должностным лицам сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главу Рокитновской районной государственной администрации задержали на получении взятки в сто тысяч долларов.

Как писало РБК-Украина ранее, ранее в столице правоохранители задержали главного налогового ревизора на получении неправомерной выгоды.