В горсовете Борисполя проходят обыски из-за схемы вымогательства взяток

Прокуратура разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами горсовета Борисполя
В городском совете Борисполя проходят обыски из-за разоблачения схемы по вымогательству и получению взяток чиновниками горсовета и одним из заместителей мэра Борисполя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
В частности, по данным областной прокуратуры, должностные лица получили неправомерную выгоду в сумме более 60 тысяч гривен.
Фото: неправомерная выгода
"Один из заместителей Бориспольского городского главы, используя свое служебное положение в сговоре с другими должностными лицами Бориспольского городского совета, организовал преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства", - сказано в сообщении.
Так, в дальнейшем взятки заместитель мэра распределял между другими работниками городского совета.
"Прокуратурой Киевской области совместно с ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Киевской области указанные должностные лица разоблачены. Сейчас в Бориспольском городском совете, а также по месту жительства должностных лиц, продолжаются обыски", - указывает прокуратура.
Кроме того, готовится вручение должностным лицам сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).
Напомним, в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главу Рокитновской районной государственной администрации задержали на получении взятки в сто тысяч долларов.
Как писало РБК-Украина ранее, ранее в столице правоохранители задержали главного налогового ревизора на получении неправомерной выгоды.