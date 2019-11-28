Обыски у Зверобой: у волонтера изъяли оружие и телефон

В ходе обысков у волонтера Маруси Зверобой изъяли оружие и телефон. Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".

По ее словам, следователи изъяли зарегистрированное оружие, мобильный телефон и блокнот.

"В постановлении не было указано, что должны были забрать оружие, но забрали. Говорят, забрали, потому что просрочено", - заявила Зверобой.

Отметим, сегодня утром стало известно, что правоохранители пришли к ней с обысками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генеральную прокуратуру Украины направили проект сообщения о подозрении нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой.

По данным следствия, в октябре Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

Речь идет о видео, на котором, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, фигурантки предположили, что во время одной из таких поездок он может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.