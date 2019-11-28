Обшуки у Звіробій: у волонтера вилучили зброю та телефон

У ході обшуків у волонтера Марусі Звіробій вилучили зброю та телефон. Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Прямий".

За її словами, слідчі вилучили зареєстровану зброю, мобільний телефон та блокнот.

"У постанові не було вказано, що повинні були забрати зброю, але забрали. Кажуть, забрали, тому що прострочено", - заявила Звіробій.

Відзначимо, сьогодні вранці стало відомо, що правоохоронці прийшли до неї з обшуками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Генеральну прокуратуру України направили проект повідомлення про підозру нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині та волонтеру Марусі Звіробій.

За даними слідства, в жовтні Федина і Звіробій в ході трансляції на YouTube і Facebook "висловлювали погрози вбивством", адресовані Зеленському. Кваліфікація їх дій - погроза вбивством щодо президента (ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

Мова йде про відео, на якому, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому Луганської області, фігурантки припустили, що під час однієї з таких поїздок він може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.