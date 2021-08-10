Обыски на United Tobacco: компанию назвали крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине
Расположенная в Желтых Водах компания United Tobacco - крупнейший производитель контрафактных сигарет в Украине. Обыски на предприятии - это попытка остановить незаконную деятельность, а не давление на бизнес.
Об этом заявил журналист Сергей Иванов в Facebook, комментируя обыски ГФС в Желтых Водах.
Как известно, с 5 августа сотрудники ГФС проводят обыски в Днепропетровской и Запорожской областях на помещениях одного из крупнейших производителей сигарет в Украине. По данным РБК-Украина, речь идет о компании United Tobacco, которую подозревают в промышленном производстве контрафакта.
"Если вы такие законопослушные, откуда у вас "левые" линии по производству сигарет? Почему эти линии не приняты на учет? Что на производстве делают поддельные акцизные марки? Откуда тонны контрафактных сигарет Marlboro, L & M, Jin Ling, Bond, Compliment?" - отмечает журналист.
Напомним, еще в 2018 году журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование с результатами экспертизы, согласно которой из 8 пачек сигарет United Tobacco только на одной была наклеена оригинальная акцизная марка.
Повторную экспертизу в июне 2021 года заказали журналисты "5 канала": поддельные акцизные марки были наклеены на 8 из 11 пачек сигарет произведенных в Желтых Водах.
9 августа глава ГФС Вадим Мельник сообщил, что с начала 2021 года налоговая милиция изъяла более 800 тысяч незаконно изготовленных пачек контрафактных табачных изделий стоимостью около 20 млн грн одного из крупнейших украинских производителей.