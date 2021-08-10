Обыски на United Tobacco: компанию назвали крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине

Расположенная в Желтых Водах компания United Tobacco - крупнейший производитель контрафактных сигарет в Украине. Обыски на предприятии - это попытка остановить незаконную деятельность, а не давление на бизнес.

Об этом заявил журналист Сергей Иванов в Facebook, комментируя обыски ГФС в Желтых Водах.

Как известно, с 5 августа сотрудники ГФС проводят обыски в Днепропетровской и Запорожской областях на помещениях одного из крупнейших производителей сигарет в Украине. По данным РБК-Украина, речь идет о компании United Tobacco, которую подозревают в промышленном производстве контрафакта. "Если вы такие законопослушные, откуда у вас "левые" линии по производству сигарет? Почему эти линии не приняты на учет? Что на производстве делают поддельные акцизные марки? Откуда тонны контрафактных сигарет Marlboro, L & M, Jin Ling, Bond, Compliment?" - отмечает журналист.