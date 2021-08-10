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Обыски на United Tobacco: компанию назвали крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине

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Киев, Вторник 10 августа 2021 18:13
Обыски на United Tobacco: компанию назвали крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине Фото: обыски на United Tobacco (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: РБК-Украина

Расположенная в Желтых Водах компания United Tobacco - крупнейший производитель контрафактных сигарет в Украине. Обыски на предприятии - это попытка остановить незаконную деятельность, а не давление на бизнес.

Об этом заявил журналист Сергей Иванов в Facebook, комментируя обыски ГФС в Желтых Водах.

Как известно, с 5 августа сотрудники ГФС проводят обыски в Днепропетровской и Запорожской областях на помещениях одного из крупнейших производителей сигарет в Украине. По данным РБК-Украина, речь идет о компании United Tobacco, которую подозревают в промышленном производстве контрафакта.

"Если вы такие законопослушные, откуда у вас "левые" линии по производству сигарет? Почему эти линии не приняты на учет? Что на производстве делают поддельные акцизные марки? Откуда тонны контрафактных сигарет Marlboro, L & M, Jin Ling, Bond, Compliment?" - отмечает журналист.

Напомним, еще в 2018 году журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование с результатами экспертизы, согласно которой из 8 пачек сигарет United Tobacco только на одной была наклеена оригинальная акцизная марка.

Повторную экспертизу в июне 2021 года заказали журналисты "5 канала": поддельные акцизные марки были наклеены на 8 из 11 пачек сигарет произведенных в Желтых Водах.

9 августа глава ГФС Вадим Мельник сообщил, что с начала 2021 года налоговая милиция изъяла более 800 тысяч незаконно изготовленных пачек контрафактных табачных изделий стоимостью около 20 млн грн одного из крупнейших украинских производителей.

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