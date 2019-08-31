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В ОБСЕ прокомментировали обыски на "Суспільном" и в Аласании

Новости » Политика    31.08.2019 - 06:25
В ОБСЕ прокомментировали обыски на "Суспільном" и в Аласании
Фото: Арлем Дезир (flickr.com Parti socialiste)

Власти призывают воздержаться от давления на медиа

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что обеспокоен проведением обысков в офисе и квартирах сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Государственным бюро расследований (ГБР) по оперативного сопровождения Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 30 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дезира.

Он призвал украинскую власть воздержаться от любого давления на медиа.

"Меня волнует сегодняшний обыск в офисе НСТУ и квартирах менеджеров вещателя, в частности Зураба Аласании. Я призываю власти воздерживаться от любого давления на независимость общественных средств массовой информации", - написал Дезир.

Напомним, около 7:00 30 августа співоробітники ГБР с обыском пришли в квартиру председателя правления UA: Суспільне Зураба Аласании, а также других сотрудников вещателя. Обыски проходили в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц вещателя.

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований (ГБР) при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины (СБУ) 30 августа провело обыски в помещении ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

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