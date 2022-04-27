Обыски у родственников Козака и Медведчука продолжаются: ГБР раскрыло подробности

"Во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука - Сергею", - говорится в сообщении.

Как информируют в ведомстве, обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

Отмечено, что родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области.

"Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его последующий арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", - поясняют в ГБР.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Так, только во время обыска в одной из квартир, принадлежащей жене Тараса Козака, следователи изъяли более 108 000 долларов, 8500 евро, 18600 российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.

Напомним, сегодня в СМИ уже появлялась информация о том, что ГБР пришло с обысками в дом народного депутата Тараса Козака в Сокольниках Львовской области, однако подробностей не разглашалось.

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