Обшуки в родичів Козака та Медведчука тривають: ДБР розкрило подробиці

"У Львові та області слідчі дії відбуваються у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука - Сергію", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у відомстві, обшуки проводяться у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр (ст. 364, ст. 240 КК України).

Зазначено, що родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

"Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії Росії щодо України", - пояснюють в ДБР.

Наразі слідчі дії тривають.

Так, лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 000 доларів , 8500 євро, 18600 російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ вже з'являлася інформація про те, що ДБР прийшло з обшуками в будинок народного депутата Тараса Козака в Сокільниках Львівської області, однак подробиць не розголошувалось.

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