Обыски у работников КПП Закарпатской области: в СБУ раскрыли подробности

"Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют факты незаконного перемещения через госграницу большого объема наличных средств. В частности, идет сбор доказательной базы касаемо противоправного вывоза из Украины 28 млн долларов США и 1,3 млн евро", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зеленый коридор" "Лужанки".

Согласно украинскому законодательству, без декларирования, разрешен вывоз не более 10 тысяч долларов.

"Таможенники не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного осмотра. Поэтому обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством", - добавляет СБУ.

Сейчас решается вопрос касаемо сообщения таможенникам о подозрении.