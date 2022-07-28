Обшуки у працівників КПП Закарпатської області: в СБУ розкрили подробиці

СБУ провела обшуки у митників КПП "Лужанка" Закарпатської області. Працівники митниці дозволили вивезти з України без декларування понад 28 млн доларів у валізах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України розслідують факти незаконного переміщення через держкордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема, іде збір доказової бази щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що готівкові кошти були запаковані у валізи й переміщені за один раз через "зелений коридор" "Лужанки".

Згідно з українським законодавством, без декларування, дозволений вивіз не більше 10 тисячі доларів.

"Митники не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством", - додає СБУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення митникам про підозру.