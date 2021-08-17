Обыски в Крыму: задержали 5 крымских татар

Российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крымскую солидарность".
По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек:
Четверых доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Раифа Февзиева - в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.
Раиф Февзиев - местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец.
Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания.
Напомним, сегодня силовики в Крыму проводили массовые обыски у крымских татар.