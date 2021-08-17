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Обыски в Крыму: задержали 5 крымских татар

Автор: Анастасия Рокитна

Российские силовики сегодня проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крымскую солидарность".

По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек:

  • в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ забрали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,
  • в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,
  • в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева,
  • в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева.

Четверых доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Раифа Февзиева - в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

Раиф Февзиев - местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец.

Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания.

Напомним, сегодня силовики в Крыму проводили массовые обыски у крымских татар.

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Крым