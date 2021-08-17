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Силовики в Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

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Строгановка, Вторник 17 августа 2021 08:28
Силовики в Крыму проводят массовые обыски у крымских татар Фото: оккупанты проводят обыски у крымских татар (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму силовики проводят обыски у крымских татар. Сотрудники ФСБ пришли в 5 домов крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Обыски проходят обыски в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах с 4 часов утра.

"В поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российских Центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят следственные действия в доме местного имама Раифа Февзиева. В помещение не пускают адвоката", - сообщила омбудсмен.

Также обыски проходят в домах местных активистов:

  • Джаббара Бекирова в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя,
  • Заура Абдуллаева в селе Холмовка в Бахчисарайском районе,
  • Рустема Таирова в селе Повороте Нахимовского района Севастополя,
  • в том же районе в селе Фруктовое у Рустема Мурасова. Он сегодня ночью вернулся из Ростова-на-Дону, куда ездил на оглашение незаконного приговора по делу так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".
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