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Обшуки в Криму: затримали 5 кримських татар

Автор: Анастасія Рокитна

Російські силовики сьогодні проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримську солідарність".

За підсумками слідчих заходів затримано п'ятьох осіб:

  • у Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ забрали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова,
  • у Балаклавському районі Севастополя - Джеббара Бекірова,
  • в Бахчисарайському районі - активіста Заура Абдуллаєва,
  • в Сімферопольському районі Криму - Раіфа Февзієва.

Чотирьох доставили до Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, Раіфа Февзієва - в Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю.

Раіф Февзієв - місцевий імам (релігійний діяч), який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько.

Рустем Мурас, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв займалися активізмом, систематично відвідували політично мотивовані судові засідання.

Нагадаємо, сьогодні силовики в Криму проводили масові обшуки у кримських татар.

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Крим