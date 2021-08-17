Обшуки в Криму: затримали 5 кримських татар

Російські силовики сьогодні проводили обшуки в окупованому Криму. В результаті окупанти затримали 5 кримських татар.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримську солідарність".
За підсумками слідчих заходів затримано п'ятьох осіб:
Чотирьох доставили до Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, Раіфа Февзієва - в Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю.
Раіф Февзієв - місцевий імам (релігійний діяч), який закінчив медресе, кримськотатарський активіст, багатодітний батько.
Рустем Мурас, Рустем Таїров, Джаббар Бекіров і Заур Абдуллаєв займалися активізмом, систематично відвідували політично мотивовані судові засідання.
Нагадаємо, сьогодні силовики в Криму проводили масові обшуки у кримських татар.