Обыски в Крыму: российские силовики задержали дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Ей предъявили обвинение в связи с публикациями в "Крымской солидарности"

Российские силовики задержали дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву. Об этом говорится в сообщении "Крымской солидарности".

"Следственные мероприятия окончены. Гульсум Алиеву сотрудники ФСБ увезли из дома в СК г. Алушта", - говорится в сообщении.

Позже "Крым.Реалии" сообщило, что Алиеву отпустили из российского Следственного комитета Алушты.

Напомним, сегодня глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров рассказал, что обыски в оккупированном Крыму у активиста, фигуранта так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева являются частью следственного эксперимента.

Так, в ходе обысков в Верхней Кутузовке на старшую дочь фигуранта "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, Гульсум, составлен протокол.

Ей предъявили обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ в связи с публикациями в "Крымской солидарности".

Кроме того, российские силовики изъяли мобильные телефоны и технику у всей семьи.