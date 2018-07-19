Обыски в Крыму: российские силовики задержали дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"
Ей предъявили обвинение в связи с публикациями в "Крымской солидарности"
Российские силовики задержали дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву. Об этом говорится в сообщении "Крымской солидарности".
"Следственные мероприятия окончены. Гульсум Алиеву сотрудники ФСБ увезли из дома в СК г. Алушта", - говорится в сообщении.
Позже "Крым.Реалии" сообщило, что Алиеву отпустили из российского Следственного комитета Алушты.
Напомним, сегодня глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров рассказал, что обыски в оккупированном Крыму у активиста, фигуранта так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева являются частью следственного эксперимента.
Так, в ходе обысков в Верхней Кутузовке на старшую дочь фигуранта "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, Гульсум, составлен протокол.
Ей предъявили обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ в связи с публикациями в "Крымской солидарности".
Кроме того, российские силовики изъяли мобильные телефоны и технику у всей семьи.