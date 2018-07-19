Обыски в Крыму: российские силовики задержали дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости Общество 19.07.2018 - 13:29
Фото: обыски в доме крымского активиста Муслима Алиева (facebook.com/crimeansolidarity)
Фото: обыски в доме крымского активиста Муслима Алиева (facebook.com/crimeansolidarity)

Ей предъявили обвинение в связи с публикациями в "Крымской солидарности"

Российские силовики задержали дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Гульсум Алиеву. Об этом говорится в сообщении "Крымской солидарности".

"Следственные мероприятия окончены. Гульсум Алиеву сотрудники ФСБ увезли из дома в СК г. Алушта", - говорится в сообщении.

Обыски в Крыму: российские силовики задержали дочь фигуранта &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot;

Позже "Крым.Реалии" сообщило, что Алиеву отпустили из российского Следственного комитета Алушты.

Напомним, сегодня глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров рассказал, что обыски в оккупированном Крыму у активиста, фигуранта так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева являются частью следственного эксперимента.

Так, в ходе обысков в Верхней Кутузовке на старшую дочь фигуранта "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, Гульсум, составлен протокол. 

Ей предъявили обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ в связи с публикациями в "Крымской солидарности".

Кроме того, российские силовики изъяли мобильные телефоны и технику у всей семьи.

Обыски в Крыму: на дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" составлен протокол В Крыму за полгода зафиксировано 96 незаконных арестов жителей полуострова
Теги:  Крым,  обыск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС