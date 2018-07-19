Обыски в Крыму: на дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" составлен протокол

Ей предъявили обвинение в связи с публикациями в "Крымской солидарности"

В ходе обысков в Верхней Кутузовке (оккупированный Крым) на старшую дочь фигуранта "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, Гульсум, составлен протокол. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook

Ей предъявляется обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ в связи с публикациями в "Крымской солидарности".

Кроме того, российские силовики изъяли мобильные телефоны и технику у всей семьи.

Напомним, сегодня глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров рассказал, что обыски в оккупированном Крыму у активиста, фигуранта так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева являются частью следственного эксперимента.