Обыски в Крыму: на дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" составлен протокол
Ей предъявили обвинение в связи с публикациями в "Крымской солидарности"
В ходе обысков в Верхней Кутузовке (оккупированный Крым) на старшую дочь фигуранта "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, Гульсум, составлен протокол. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook
Ей предъявляется обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ в связи с публикациями в "Крымской солидарности".
Кроме того, российские силовики изъяли мобильные телефоны и технику у всей семьи.
Напомним, сегодня глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров рассказал, что обыски в оккупированном Крыму у активиста, фигуранта так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева являются частью следственного эксперимента.