Обшуки в Криму: російські силовики затримали дочку фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Їй висунули звинувачення у зв'язку з публікаціями в "Крымской солидарности"
Російські силовики затримали дочка фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву. Про це йдеться в повідомленні "Крымской солидарности".
"Слідчі заходи тривають. Гульсум Алієву співробітники ФСБ відвезли з будинку в СК м. Алушта", - йдеться в повідомленні.
Пізніше "Крим.Реаліі" повідомило, що Алієву відпустили з російського Слідчого комітету Алушти.
Нагадаємо, сьогодні глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров розповів, що обшуки в окупованому Криму у активіста, фігуранта так званої справи "Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва є частиною слідчого експерименту.
Так, в ході обшуків у Верхній Погоди на старшу дочку фігуранта "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва, Гульсум, складено протокол.
Їй пред'явили звинувачення за статтею 282 Кримінального кодексу РФ у зв'язку з публікаціями в "Крымской солидарности".
Крім того, російські силовики вилучили мобільні телефони і техніку всієї родини.