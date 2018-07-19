Обшуки в Криму: російські силовики затримали дочку фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Їй висунули звинувачення у зв'язку з публікаціями в "Крымской солидарности"

Російські силовики затримали дочка фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву. Про це йдеться в повідомленні "Крымской солидарности".

"Слідчі заходи тривають. Гульсум Алієву співробітники ФСБ відвезли з будинку в СК м. Алушта", - йдеться в повідомленні.

Пізніше "Крим.Реаліі" повідомило, що Алієву відпустили з російського Слідчого комітету Алушти.

Нагадаємо, сьогодні глава Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров розповів, що обшуки в окупованому Криму у активіста, фігуранта так званої справи "Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва є частиною слідчого експерименту.

Так, в ході обшуків у Верхній Погоди на старшу дочку фігуранта "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва, Гульсум, складено протокол.

Їй пред'явили звинувачення за статтею 282 Кримінального кодексу РФ у зв'язку з публікаціями в "Крымской солидарности".

Крім того, російські силовики вилучили мобільні телефони і техніку всієї родини.