Обыски в Крыму: Чубаров рассказал подробности инцидента

Неизвестные в масках проводят следственный эксперимент у активиста Муслима Алиева

Обыски в оккупированном Крыму у активиста, фигуранта так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева являются частью следственного эксперимента. Об этом на брифинге заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Рефат Чубаров (БПП), передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время Чубаров отметил, что пока не знает, к чему привели утренние обыски у Алиева.

"Утром, как сообщили активисты, в дом, где живет его семья, ворвались неизвестные в масках с оружием и заявили, что проведут следственный эксперимент. Я не знаю, какие там сейчас последствия", - рассказал он.

Он также в очередной раз подчеркнул, что такие действия используют для запугивания активистов и крымскотатарского народа. Кроме того, он назвал российскую оккупационную власть источником трагедий в Крыму.

"Любые попытки повлиять на власти РФ являются бесполезными. Оккупационные власти все время осуществляют насильственные методы: пытки, похищения, убийства и так далее. Пока не будет устранен источник репрессий, мы и дальше будем говорить об очередных трагедиях. Источник трагедий в Крыму - российская оккупационная власть ", - заявил Чубаров.

Напомним, ранее менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Эльвир Сагирман сообщил, что в течение первого полугодия 2018 года российские силовики провели 66 обысков у жителей Крыма.