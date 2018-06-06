Обыски в ГФС Житомирской области: в ГПУ рассказали подробности

ГПУ проверяет причастность отдельных руководителей ГФС к деятельности конвертационного центра

Генеральная прокуратура (ГПУ) проверяет причастность отдельных руководителей Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Житомирской области к деятельности конвертационного центра. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности "конвертационного центра" отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области, которые содействуют противоправной деятельности указанным субъектам хозяйственной деятельности с признаками фиктивности путем их избежания от проведения налоговых проверок, предоставляя возможность их длительному функционированию и, как следствие, уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Указано, что в ходе обысков в кабинетах руководителей управления ГФС изъяли документацию, черновые записи, компьютерную технику, флеш-накопители. Кроме этого, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ГФС в Житомирской области изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. гривен.

По данным ГПУ, в ходе расследования уголовного дела по ч.3 ст. 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов") и ч.2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство") УКУ установлена группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов предоставляли услуги по конвертации средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.Таким образом, было проконвертировано свыше 140 млн гривен.

Напомним, сегодня сообщалось, что в кабинетах руководства Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Житомирской области происходит "чистка".