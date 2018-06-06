ГПУ сообщает о "чистке" в кабинетах руководства ГФС Житомирской области

На официальном сайте ведомства информация об обысках отсутствует

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня, 6 июня, сообщил, что в кабинетах руководства Главного управления Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в Житомирской области происходит "чистка". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Чистим кабинеты руководства ГФС в Житомирской области", - написал Луценко.

Вместе с тем, на официальном сайте ГФС в Житомирской области информации относительно обысков нет.

Отметим, что начальником Главного управления ГФС в Житомирской области является Александр Лавров. Чиновник имеет 8 заместителей.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке двух должностных лиц Государственной фискальной службы Харьковской области.