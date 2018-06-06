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Обшуки в ДФС Житомирської області: у ГПУ розповіли подробиці

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 17:16
Фото: обшуки в ГФС Житомирської області (facebook.com/LlutsenkoYuri)
Фото: обшуки в ГФС Житомирської області (facebook.com/LlutsenkoYuri)

ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ДФС до діяльності конвертаційного центру

Генеральна прокуратура (ГПУ) перевіряє причетність окремих керівників Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) в Житомирській області до діяльності конвертаційного центру. Про це повідомляється на сторінці відомства Facebook.

"У ході слідства встановлено факти, що можуть свідчити про прикриття діяльності "конвертаційного центру" окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, які сприяють протиправній діяльності зазначеним суб’єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності шляхом їх уникнення від проведення податкових перевірок, надаючи можливість їх тривалому функціонуванню та, як наслідок, ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні

Зазначено, що в ході обшуків у кабінетах керівників управління ДФС вилучили документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі. Крім цього, в робочому кабінеті одного із керівників ДФС в Житомирській області вилучено грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис. гривень.

За даними ГПУ, в ході розслідування кримінальної справи за ч. 3 ст. 212 ("Ухилення від сплати податків, зборів") та ч. 2 ст. 205 ("Фіктивне підприємництво") ККУ встановлена група осіб, які протягом 2016-2018 років надавали послуги з конвертації коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних та фіктивних суб'єктів господарської діяльності.Таким чином, було проконвертовано понад 140 млн гривень.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в кабінетах керівництва Головного управління Державної фіскальної служби України в Житомирській області відбувається "чистка".

У Старому Криму пройшов обшук, затримали власника будинку ГПУ повідомляє про "чистку" в кабінетах керівництва ДФС Житомирської області
Теги публікації: ГПУ, обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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