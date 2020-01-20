Обыски по делу Гандзюк прошли у Мангера, Гордеева и Рищука

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации в Херсоне провели обыски у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе спецоперации в Херсоне 20 января проведено более 30 обысков и объявлено 9 подозрений. Были проведены обыски с целью поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Екатерину Гандзюк.

"Также СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного совета, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что экс-помощника нардепа задержали в ходе спецоперации в Херсоне. Ему объявили подозрение и он также проходит по делу убийства Екатерины Гандзюк. Скорее всего, речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа Николая Паламарчука.

РБК-Украина писало, что в эту спецоперацию привлекли Нацгвардию. Сообщалось, что было сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов с целью пресечения деятельности преступной организации, который уже проходит по делу Гандзюк.