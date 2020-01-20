ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Спецоперация в Херсоне: экс-помощника нардепа задержали

Новости » Происшествия     20.01.2020 - 15:42
Спецоперация в Херсоне: экс-помощника нардепа задержали
Фото: спецоперация в Херсоне (gp.gov.ua)

Экс-помощнику нардепа объявили до этого подозрение

Экс-помощника нардепа задержали в ходе спецоперации в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ранее сообщалось о том, что бывшему помощнику объявили подозрение и он также проходит по делу убийства Екатерины Гандзюк. Скорее от всего, речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа Николая Паламарчука.

"В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спецоперации проведено более 30 обысков и объявлено 9 подозрений. Также были проведены обыски с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Екатерину Гандзюк.

РБК-Украина писало, что 2 мая 2019 года подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.

10 ноября 2018 бывшего помощника депутата Верховной Рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Масштабная спецоперация в Херсоне: проведено более 30 обысков и объявлено 9 подозрений Масштабная спецоперация в Херсоне: задействована Нацгвардия
Новости Украины ХерсонспецоперацияЕкатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь