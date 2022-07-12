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Обычным россиянам не укрыться. В Москве засекретили адреса бомбоубежищ

Фото: в Москве засекретили адреса бомбоубежищ для обычных граждан (flickr by Francis)
Автор: Иван Носальский

В Москве местные чиновники отказались называть адреса бомбоубежищ, поскольку такая информация "является секретной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Московской городской думы от КПРФ Евгения Ступина.

Депутат испугался ответного удара по Москве на фоне угроз со стороны российских политиков насчет ядерных ударов по другим странам и подал запрос касательно адресов бомбоубежищ в пяти районах Москвы. Также он хотел узнать, соответствуют ли помещения установленным нормативам.

В ответ заммэра Москвы Бирюков отправил Ступину письмо, в котором указал, что месторасположение бомбоубежищ в столице РФ "является государственной тайной".

"То есть, где нам укрываться в случае ЧС, он сообщать отказался. Страшно представить, к чему может привести такая "секретность", когда в час Х никто не будет знать, куда идти", - отметил Ступин.

Напомним, ранее стало известно, что в России планируют называть главу государства правителем, поскольку термин "президент" является иностранным и "чуждым для россиян".

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