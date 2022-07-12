Звичайним росіянам не укритися. У Москві засекретили адреси бомбосховищ

Депутат злякався удару у відповідь по Москві на тлі погроз з боку російських політиків щодо ядерних ударів по інших країнах і подав запит щодо адрес бомбосховищ в п'яти районах Москви. Також він хотів дізнатися, чи відповідають приміщення встановленим нормативам.

У відповідь заступник мера Москви Бірюков відправив Ступіну лист, в якому вказав, що місце розташування бомбосховищ у столиці РФ "є державною таємницею".

"Тобто, де нам ховатися в разі НС, він повідомляти відмовився. Страшно уявити, до чого може призвести така "секретність", коли в годину Х ніхто не буде знати, куди йти", - зазначив Ступін.