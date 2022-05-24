UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не обязательно на танках: эксперт назвала варианты освобождения Крыма

Фото: освобождение Крыма будет возможно после победы на Донбассе (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Возвращение контроля над Крымом может оказаться не столь тяжелой задачей, как представляется сейчас. После победы над российской армией это можно будет сделать с помощью переговоров.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

"Крым нам не обязательно надо будет освобождать на танках. После освобождения всей территории Донбасса могут быть открыты переговоры по Крыму - по выводу войск, разоружению армии РФ, уничтожению ее баз", - сказала она.

При этом она отметила, что "все это будет зависеть напрямую от наших военных успехов в континентальной Украине".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой над Россией выход на линию 24 февраля. По его словам, дальнейшее будет решаться за столом переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым