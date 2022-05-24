Не обязательно на танках: эксперт назвала варианты освобождения Крыма

Возвращение контроля над Крымом может оказаться не столь тяжелой задачей, как представляется сейчас. После победы над российской армией это можно будет сделать с помощью переговоров.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

"Крым нам не обязательно надо будет освобождать на танках. После освобождения всей территории Донбасса могут быть открыты переговоры по Крыму - по выводу войск, разоружению армии РФ, уничтожению ее баз", - сказала она.

При этом она отметила, что "все это будет зависеть напрямую от наших военных успехов в континентальной Украине".