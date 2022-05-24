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Не обов'язково на танках: експерт назвала варіанти звільнення Криму

Фото: звільнення Криму буде можливо після перемоги на Донбасі (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Повернення контролю над Кримом може виявитися не настільки важким завданням, як видається зараз. Після перемоги над російською армією це можна буде зробити за допомогою переговорів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна.

"Крим нам не обов'язково треба буде звільняти на танках. Після звільнення всієї території Донбасу можуть бути відкриті переговори по Криму - з виведення військ, роззброєння армії РФ, знищення її баз", - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що "все це буде залежати безпосередньо від наших військових успіхів у континентальній Україні".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вважатиме перемогою над Росією вихід на лінію 24 лютого. За його словами, подальше вирішуватиметься за столом переговорів.

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Крим