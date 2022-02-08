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Обязательная вакцинация. В Минздраве назвали количество отстраненных от работы

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 16:49
Обязательная вакцинация. В Минздраве назвали количество отстраненных от работы Фото: в Минздраве назвали количество отстраненных от работы непривитых против коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине отстранили от работы более 7,5 тысячи работников органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и медиков невакцинированных от коронавируса. Они обязаны были сделать как минимум одну прививку до 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина.

Он напомнил, что с 31 января вступил в силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации от коронавируса медиков, коммунальщиков и местных чиновников. Кузин добавил, что после этой даты от работы должны отстранять без сохранения заработной платы тех, кто не сделал хотя бы одну прививку.

По данным на 7 февраля отстранен 7 531 непривитый сотрудник органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений здравоохранения. Среди них:

  • 4 578 - сотрудников коммунальных предприятий;
  • 2 136 - работников сферы здравоохранения, в том числе 216 врачей, 764 медсестер, 1 155 человек из числа хозяйственного и административного персонала;
  • 817 - представителей органов местного самоуправления.

"Всего в Украине в учреждениях здравоохранения (коммунальных и государственных) сейчас работают более 755 тысяч сотрудников. Отстранено - 2136 работников, то есть примерно 0,2%", - уточнил Кузин.

Напомним, 31 января вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса, обязывающий медиков, коммунальщиков и чиновников местного самоуправления сделать прививку.

Отметим, по данным на 3 февраля, в Украине только 3% работников сферы образования не сделали обязательные прививки против коронавируса.

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Министерство здравоохранения Украины вакцинация от коронавируса
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