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Обов'язкова вакцинація. У МОЗ назвали кількість відсторонених від роботи

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 16:49
Обов'язкова вакцинація. У МОЗ назвали кількість відсторонених від роботи Фото: у МОЗ назвали кількість відсторонених від роботи нещеплених проти коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні відсторонили від роботи понад 7,5 тисячі працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та медиків невакцинованих від коронавірусу. Вони зобов'язані були зробити як мінімум одне щеплення до 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузина.

Він нагадав, що з 31 січня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу медиків, комунальників та місцевих чиновників. Кузін додав, що після цієї дати від роботи повинні усувати без збереження заробітної плати тих, хто не зробив хоча б одне щеплення.

За даними на 7 лютого відсторонений 7 531 нещеплений співробітник органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я. Серед них:

  • 4 578-співробітників комунальних підприємств;
  • 2 136-працівників сфери охорони здоров'я, у тому числі 216 лікарів, 764 медсестер, 1 155 осіб з числа господарського та адміністративного персоналу;
  • 817-представників органів місцевого самоврядування.

"Всього в Україні в закладах охорони здоров'я (комунальних і державних) зараз працюють понад 755 тисяч співробітників. Відсторонено - 2136 працівників, тобто приблизно 0,2%", - уточнив Кузін.

Нагадаємо, 31 січня набув чинності наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, що зобов'язує медиків, комунальників та чиновників місцевого самоврядування зробити щеплення.

Зазначимо, за даними на 3 лютого, в Україні лише 3% працівників сфери освіти не зробили обов'язкові щеплення проти коронавірусу.

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Мінстерство охорони здоров'я України вакцинация от коронавируса
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