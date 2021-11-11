Обязательная вакцинация. Минздрав планирует расширить список профессий, добавив и врачей

В Украине могут расширить список профессий для обязательной вакцинации. Среди них и работники медицинских учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.

Он сообщил, что сегодня Минздрав отправил на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации.

Речь идет о:

работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,

работниках органов местного самоуправления,

работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к коммунальной собственности соответствующий территориальных общин.

Для кого ввели обязательную вакцинацию

С 9 декабря эта норма будет действовать для работников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Уже обязательно должны привиться работники: