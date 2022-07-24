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Когда объявят победителя конкурса на должность главы АРМА: известна дата

Фото: министр Кабмина Олег Немчинов (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Комиссия по отбору главы АРМА планирует 29 июля объявить победителя конкурса для назначения на должность руководителя ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова в эфире телемарафона.

Он отметил, что по закону НАПК должно провести спецпроверку кандидатов, но пока ведомство их не проводит. Немченов добавил, что для того, чтобы устранить эту коллизию, Кабмин разработал разъяснения от Минюста, НАПК и других органов для того, чтобы комиссия начала процедуру собеседований.

"Такие собеседования состоялись на этой и прошлой неделе. Десять претендентов были в финале, трое из них сняли свои кандидатуры. С семью претендентами состоялись собеседования и, по предварительной информации, которая есть в секретариате Кабинета министров Украины, 29 июля комиссия планирует свое заседание, на котором они предложат Кабмину кандидатуру победителя для назначения на должность руководителя АРМА", - сказал Немчинов.

Напомним, в августе 2021 года Кабмин назначил Дмитрия Жоравовича временным главой АРМА.

Предыдущего руководителя ведомства Виталия Сигидина отстранили и отправили под домашний арест по подозрению в присвоении более 400 тысяч долларов.

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АРМАОлег Немчинов