Коли оголосять переможця конкурсу на посаду голови АРМА: відома дата

Комісія з відбору голови АРМА планує 29 липня оголосити переможця конкурсу для призначення на посаду керівника відомства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Кабміну Олега Немчінова в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що за законом НАЗК повинно провести спецперевірку кандидатів, але наразі відомство їх не проводить. Немчінов додав, що для того, аби усунути цю колізію, Кабмін розробив роз'яснення від Мін'юсту, НАЗК і інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.
"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", - сказав Немчінов.
Нагадаємо, в серпні 2021 року Кабмін призначив Дмитра Жоравовича тимчасовим главою АРМА.
Попереднього керівника відомства Віталія Сигідіна відсторонили і відправили під домашній арешт за підозрою у привласненні понад 400 тисяч доларів.