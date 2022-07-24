Коли оголосять переможця конкурсу на посаду голови АРМА: відома дата

Він зазначив, що за законом НАЗК повинно провести спецперевірку кандидатів, але наразі відомство їх не проводить. Немчінов додав, що для того, аби усунути цю колізію, Кабмін розробив роз'яснення від Мін'юсту, НАЗК і інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.

"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури. Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", - сказав Немчінов.