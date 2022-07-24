Когда объявят победителя конкурса на должность главы АРМА: известна дата

Он отметил, что по закону НАПК должно провести спецпроверку кандидатов, но пока ведомство их не проводит. Немченов добавил, что для того, чтобы устранить эту коллизию, Кабмин разработал разъяснения от Минюста, НАПК и других органов для того, чтобы комиссия начала процедуру собеседований.

"Такие собеседования состоялись на этой и прошлой неделе. Десять претендентов были в финале, трое из них сняли свои кандидатуры. С семью претендентами состоялись собеседования и, по предварительной информации, которая есть в секретариате Кабинета министров Украины, 29 июля комиссия планирует свое заседание, на котором они предложат Кабмину кандидатуру победителя для назначения на должность руководителя АРМА", - сказал Немчинов.