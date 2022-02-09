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Объявлены вторые пятерки Матча звезд баскетбольной Суперлиги

Автор: Андрей Вырва

Федерация баскетбола Украины объявила вторые пятерки на Матч звезд Суперлиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Как и в голосовании фанатов, где определялись стартовые пятерки All Stars, капитаны выбирали по два игрока в заднюю линию и по три – в переднюю. Капитаны клубов Суперлиги не могли выбирать игроков своей команды.

Звезды Украины

Задняя линия

  • Денис Лукашов ("Прометей")
  • Александр Сизов ("Запорожье")

Передняя линия

  • Богдан Близнюк ("Будивельник")
  • Вячеслав Бобров ("Днепр")
  • Андрей Агафонов ("Одесса")

Звезды Легиона

Задняя линия

  • Генри Дугат ("Черкасские Мавпы")
  • Майкл Дэвис ("Харьковские Соколы")

Передняя линия

  • Джефф Гаррет ("Киев-Баскет")
  • Крис Джонс ("Химик")
  • Александар Зечевич ("Харьковские Соколы")

Определились по 10 игроков в составах команд Украины и Легиона:

Украина: Илья Сидоров ("Прометей"), Иссуф Санон ("Днепр"), Александр Липовый ("Прометей"), Вячеслав Петров ("Прометей"), Вячеслав Кравцов ("Днепр") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Александр Сизов ("Запорожье"), Богдан Близнюк ("Будивельник"), Вячеслав Бобров ("Днепр"), Андрей Агафонов ("Одесса")

Легион: Ди Джей Купер ("Днепр"), Дианжело Харрисон ("Прометей"), Ди Джей Стефенс ("Прометей"), Ди Джей Кеннеди ("Прометей"), Дрю Гордон ("Будивельник") - старт, Генри Дугат ( "Черкасские Мавпы"), Майкл Дэвис ("Харьковские Соколы"), Джефф Гаррет ("Киев-Баскет"), Крис Джонс ("Химик"), Александар Зечевич ("Харьковские Соколы")

Еще по два игрока в составы команд Украины и Легиона выберет организатор Матча Звезд – Федерация баскетбола Украины. Полные ростеры команд звезд Суперлиги будут объявлены 11 февраля.

Матч звезд Суперлиги состоится 19 февраля в киевском Дворце спорта в 14:00.

Напомним, что ранее были объявлены стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги.

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