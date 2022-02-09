Объявлены вторые пятерки Матча звезд баскетбольной Суперлиги

Как и в голосовании фанатов, где определялись стартовые пятерки All Stars, капитаны выбирали по два игрока в заднюю линию и по три – в переднюю. Капитаны клубов Суперлиги не могли выбирать игроков своей команды.

Звезды Украины

Задняя линия

Денис Лукашов ("Прометей")

Александр Сизов ("Запорожье")

Передняя линия

Богдан Близнюк ("Будивельник")

Вячеслав Бобров ("Днепр")

Андрей Агафонов ("Одесса")

Звезды Легиона

Задняя линия

Генри Дугат ("Черкасские Мавпы")

Майкл Дэвис ("Харьковские Соколы")

Передняя линия

Джефф Гаррет ("Киев-Баскет")

Крис Джонс ("Химик")

Александар Зечевич ("Харьковские Соколы")

Определились по 10 игроков в составах команд Украины и Легиона:

Украина: Илья Сидоров ("Прометей"), Иссуф Санон ("Днепр"), Александр Липовый ("Прометей"), Вячеслав Петров ("Прометей"), Вячеслав Кравцов ("Днепр") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Александр Сизов ("Запорожье"), Богдан Близнюк ("Будивельник"), Вячеслав Бобров ("Днепр"), Андрей Агафонов ("Одесса")

Легион: Ди Джей Купер ("Днепр"), Дианжело Харрисон ("Прометей"), Ди Джей Стефенс ("Прометей"), Ди Джей Кеннеди ("Прометей"), Дрю Гордон ("Будивельник") - старт, Генри Дугат ( "Черкасские Мавпы"), Майкл Дэвис ("Харьковские Соколы"), Джефф Гаррет ("Киев-Баскет"), Крис Джонс ("Химик"), Александар Зечевич ("Харьковские Соколы")

Еще по два игрока в составы команд Украины и Легиона выберет организатор Матча Звезд – Федерация баскетбола Украины. Полные ростеры команд звезд Суперлиги будут объявлены 11 февраля.

Матч звезд Суперлиги состоится 19 февраля в киевском Дворце спорта в 14:00.